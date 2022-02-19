Глава МИД Кубы обвинил Запад в пропагандистской истерии против России

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США развязали против России пропагандистскую истерию. Он также выступил против расширения НАТО к границам России. Западные страны неоднократно обвиняли Москву в том, что она вскоре «нападёт» на Украину и несколько раз называли конкретные даты начала «вторжения», которые не подтвердились.



Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединённых Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны, — написал дипломат.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из миномётов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией. Также удивляет отсутствие реакции на действия ВСУ в сентябре прошлого года, сообщило постпредство на официальной странице в Twitter.