Глава МИД КНР заявил, что Китай всегда выступал за мир на Украине

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Ван И

Китай всегда выступал за урегулирование украинского кризиса путем переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, Пекин всегда ратовал за мир и выполнение целей Устава ООН.

КНР выступает на стороне международного сообщества, способствуя миру и переговорам. Мы будем и дальше играть свою конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса, — подчеркнул министр.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И обсудили спецоперацию России на Украине и отметили необходимость сохранения открытыми каналов коммуникации между Вашингтоном и Пекином, что позволит поддерживать отношения двух стран. Госсекретарь также выразил озабоченность по поводу конфликта России и Украины и связанных с этим угроз мировой безопасности и экономической стабильности.

Политолог Сергей Марков до этого предположил, что в недавнем послании главе Китая Си Цзиньпину президент России Владимир Путин мог поставить ультиматум, потребовав, чтобы тот выбрал сторону в конфликте на Украине. Также, по его мнению, российский президент мог попросить Пекин о поставках оружия или технологий в обход санкций.