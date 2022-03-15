Глава МИД КНР указал на проблемы мировой экономики из-за санкций против РФ

Трудный процесс восстановления мировой экономики осложняется из-за эскалации антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом в телефонной беседе с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. Он также выразил надежду, что ситуация нормализуется и подчеркнул, что Китай готов прикладывать усилия для стимулирования переговоров сторон.

В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану». Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран, — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

Ван И также выразил надежду, что «все стороны смогут приложить больше усилий для содействия мирным переговорам. а не наоборот». Он напомнил, что в настоящее время Россия и Украина провели уже четыре раунда переговоров и хотя прогресс идёт медленно, они будут продолжены, что даёт надежду на прекращение огня и мирное будущее. При этом дипломат подчеркнул, что Китай продолжит прикладывать усилия для стимулирования проведения переговоров.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что переговорный процесс между Россией и Украиной стал более конструктивным. Он отметил, что стороны приступили к обсуждению совместного будущего соглашения. Жовква сообщил, что от переговоров можно ожидать большего прорыва, если в них примут участие лидеры двух государств.

Помощник президента Украины Алексей Арестович в свою очередь заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. По его мнению, при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель