https://static.news.ru/photo/6dae0956-e167-11e9-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай поблагодарил Россию за поддержку принимаемых мер и помощь в деле борьбы с коронавирусом, сообщили в МИД КНР после переговоров главы внешнеполитического ведомства Ван И с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Китайская сторона также поддержала идею приглашения делегации экспертов по ликвидации эпидемии в страну для обмена сведениями и сотрудничества в области общественного здравоохранения.

Твёрдая взаимная поддержка в то время, когда они больше всего нужны друг другу, является замечательной традицией между Китаем и Россией, свидетельством всестороннего стратегического сотрудничества и партнёрства в новую эру между двумя странами, — подчеркнул Ван И.

Также он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за направленную председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, которая, по его словам, является свидетельством высокого уровня доверия между главами России и Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек.