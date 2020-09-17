Глава МИД КНР: отношения Китая и РФ имеют особое значение в эпоху перемен

https://static.news.ru/photo/bbf9794a-f8b0-11ea-9a7e-fa163e074e61_660.jpg Ван И Фото: Felix Zahn/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что отношения Китая и России имеют особое значение в эпоху мировых перемен и турбулентности. Он уточнил, что страны являются стабилизирующей силой на глобальной политической арене.

В настоящее время международное сообщество переживает историческое испытание многосторонностью и односторонностью, сотрудничеством и конфронтацией. Отдельные страны в одностороннем порядке ведут своевольную травлю других, самовольно вмешиваются во внутренние дела государств, пытаются сдерживать и оказывать давление на Китай и Россию, а также наносят вред стабильности и безопасности в прилегающих к ним регионах, — процитировали главу китайского МИД в ТАСС.

Он отметил особые дружеские отношения между странами, которые имеют важное значение для поддержания безопасности в мире.

Сплочённость Китая и России подобна скале, наша дружба несокрушима, а стратегическое сотрудничество двух стран не подвержено влиянию внешней среды. Во времена глобальной турбулентности и перемен надёжные китайско-российские отношения имеют ещё более важное значение для поддержание регионального и глобального мира и безопасности, — привели слова Ван И в агентстве.

Глава МИД КНР добавил, что пандемия коронавирусной инфекции ускорила многие глобальные процессы и на фоне текущей ситуации в мире российско-китайские отношения особенно важны.

Китай и Россия стали важными стабилизирующими силами на современной международной арене. Коронавирусная пандемия ускорила эволюционное развитие мира. В этой новой ситуации и Китай, и Россия глубоко размышляют над тем, как поддержать, консолидировать и развивать российско-китайские отношения. Это связано не только с развитием, возрождением двух стран и благосостоянием народов, это также имеет глобальное значение, — привели слова министра иностранных дел КНР в ТАСС.

Он также пояснил, что после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, страны договорились сотрудничать по четырём направлениям: создание модели мирного существования КНР и РФ, борьба с пандемией, отстаивание международной справедливости и взаимодействие в высокотехнологической области.

Как писал NEWS.ru ранее, министр обороны США Марк Эспер назвал Китай и Россию главными стратегическими соперниками Соединённых Штатов. Он осудил КНР и РФ за модернизацию вооружения.