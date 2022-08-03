Глава МИД Китая рассказал про «опасный и глупый» шаг США

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Министр иностранных дел Китая Ван И назвал включение Тайваня в региональную стратегию США «опасным и глупым» шагом. По словам дипломата, американцы своими действиями раздули напряжённость и спровоцировали конфронтацию. Он посоветовал Вашингтону «перестать мечтать о геополитических играх», сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.

США ввели тайваньскую проблему в свою региональную стратегию, раздули напряжённость и спровоцировали конфронтацию, а также действуют против тренда регионального развития и идут против ожиданий людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это очень опасно и глупо, — рассказал Ван И.

Он указал на нарушения со стороны США целей и принципов устава Организации Объединённых Наций.

Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг ранее заявил, что США должны вывести всё своё ядерное оружие из Европы. Дипломат добавил, что Вашингтон не должен размещать его в других регионах мира.

Американское руководство накануне также выразило заинтересованность в проведении переговоров о продлении ДСНВ. В настоящее время на американских авиабазах в Европе размещены более 100 тактических бомб.