Глава МИД Китая призвал принимать во внимание озабоченности России

Запад должен уважать опасения и озабоченности России касаемо ситуации на Украине, считает министр иностранных дел КНР Ван И. Такое мнение он выразил участникам Мюнхенской конференции по безопасности, добавив, что Украина должна рассматриваться как «мост» между Востоком и Западом, а не огневой рубеж. Его слова приводит News18.

Все стороны имеют право говорить о своём беспокойстве, поэтому справедливые опасения России также должны приниматься во внимание, — приводит слова дипломата издание.

Помимо этого, он предложил участникам конференции задаться вопросом, а действительно ли расширение НАТО на восток гарантирует мир в регионе и принесёт в него стабильность.

Ван И также подчеркнул, что решение конфликта должно решаться исключительно через Минские соглашения, поскольку все стороны, включая США и Европу, изначально согласились работать в данном ключе. Нагнетание паники же только усугубляет обстановку, заключил министр.

Глава МИД Китая подключился к конференции, на которой присутствуют представители более 30 стран, в видеоформате.

В ходе собрания генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выступили с речами на тему российской агрессии, но при этом не упомянули начавшуюся эвакуацию людей из ДНР и ЛНР.