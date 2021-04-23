Индия обновила рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки

В Индии зафиксирован очередной рекордный прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки — 346 786 случаев. По данным минздрава страны, это является максимальным показателем с начала пандемии.
В общей сложности в стране заразились более 16,2 млн человек. Жертвами инфекции из них стали 189,5 тысячи человек. Свыше 2,6 тысячи летальных исходов зафиксировано за последние сутки,
По уровню заболеваемости коронавирусом Индия занимает второе место в мире, уступая США. Рост числа заболевших в стране начался в феврале. Наибольшее их количество приходится на долю штатов Махараштра, Уттар Прадеш и Керала.
Вакцину от коронавируса в Индии на сегодняшний получили более 138 млн человек. В стране разрешено применение трёх вакцин — Covaxin, Covieshield (индийская версия AstraZeneca) и российской «Спутник V».
Ранее сообщалось, что власти Индии объявили о четвёртой волне коронавируса в стране. При этом в правительстве отметили, что не считают локдаун выходом из ситуации, поскольку он лишь замедлит распространение инфекции.