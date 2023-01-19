Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов российского посла Степанова

Фото: Kira Hofmann / photothek.de / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила вызов в МИД страны российского посла Олега Степанова, передает РИА Новости. Глава канадского внешнеполитического ведомства при этом не уточнила, что стало причиной вызова посла РФ. Он отметила, что собирается провести разговор с российским дипломатом.

Сегодня мои представители вызывают для разговора российского посла в Канаде, — сказала Жоли.

В начале декабря МИД Канады вызывал посла России Степанова из-за заявления российского диппредставительства о голодоморе на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.