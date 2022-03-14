Глава МИД Израиля: страна не станет «путём обхода» санкций против России

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Новое двустороннее соглашение между Евросоюзом и Азербайджаном будет достигнуто в ближайшее время, заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко на семинаре в рамках фестиваля культурного наследия FantazEU. По его словам, в подписании подобного документа заинтересованы обе стороны. Об этом сообщает APA.

ЕС является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. Баку имеет большой потенциал в сфере логистики. Роль региона для ЕС велика, и в будущем она может усилиться, — сказал Михалко. По его...