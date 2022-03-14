Глава МИД Израиля: страна не станет «путём обхода» санкций против России
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:02, 14 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Израиль не будет помогать обходить санкции, введённые США, Европейским союзом (ЕС) и другими странами против России. Об этом заявил глава израильского МИД Яир Лапид, сообщает ТАСС. Он также отметил, что Израиль будет продолжать искать пути скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине.
МИД Израиля координирует вопрос санкций при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур. Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединёнными Штатами и вместе с нашими европейскими партнёрами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии,— сказал дипломат.
МИД Израиля ранее сообщил о готовности организовать переговоры Москвы и Киева, но только в том случае, если они изначально не будут обречены на провал. Условие Иерусалима объясняется тем, что неудачные переговоры лишь ухудшают ситуацию. О возможности провести встречу в Израиле 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что Иерусалим «ничего не навязывает» в вопросе посредничества между Москвой и Киевом.