Глава МИД Израиля рассказал о роли Красной армии в спасении жизни его отца
Сона Рустамова
Сона Рустамова
15:44, 09 сентября 2021
Советские солдаты Красной армии в БудапештеФото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид рассказал, как во время войны Красная армия в гетто спасла его отца, который на тот момент был тринадцатилетним мальчиком. Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, отмечая роль советских солдат в победе над нацистами. Трансляция встречи опубликована на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Мой отец ребёнком был в будапештском гетто, он должен был умереть, но однажды услышал, как люди говорили на языке, который он не понимал. И моя бабушка вдруг подняла голову и сказала: «Это русский язык. Пришли русские, мы спасены», — поделился Лапид.
Он отметил, что Красная армия «спасла мир от расизма и тирании».
Мы — ваши должники. Мы храним эту память, у нашего народа долгая память, — добавил глава израильского МИД.
Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана. По его словам, это, «вероятно, было правильным решением, которое, возможно, не было выполнено должным образом».