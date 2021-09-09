Глава МИД Израиля рассказал о роли Красной армии в спасении жизни его отца

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Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что на территории страны было произведено 545 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС.

Мы производим в институте «Торлак» российскую вакцину, 270 тыс. доз первого компонента и 275 тыс. доз второго компонента уже произведено. Сейчас начинаем производство китайской вакцины. Этим мы увеличиваем наши научные...