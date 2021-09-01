16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Глава МИД Израиля раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана

16:30, 01 сентября 2021
Глава МИД Израиля раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана Джо Байден Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вывод американских войск из Афганистана был, «вероятно, правильным решением, которое, возможно, не было выполнено должным образом». Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Его слова приводит Axios.

Выступая на пресс-конференции в Иерусалиме, Лапид отметил, что не думает, что США отступают с Ближнего Востока. По его мнению, Штаты просто обновляют методы своей работы в регионе.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео