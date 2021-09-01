Глава МИД Израиля раскритиковал Байдена за вывод войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана был, «вероятно, правильным решением, которое, возможно, не было выполнено должным образом». Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Его слова приводит Axios.

Выступая на пресс-конференции в Иерусалиме, Лапид отметил, что не думает , что США отступают с Ближнего Востока. По его мнению, Штаты просто обновляют методы своей работы в регионе.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в Исламской Республике.