https://static.news.ru/photo/32f0141c-3aa9-11ea-81b3-fa163e074e61_660.jpg Луиджи Ди Майо Фото: Vincenzo Livieri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо высказался за применение международных санкций в отношении тех, кто способствует продолжению ливийского кризиса.

Необходимо работать над механизмом санкций в отношении тех, кто продолжает питать войну в Ливии, — цитирует его словам издание Il Messaggero.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время предусмотрены ограничения за нарушения эмбарго ООН на поставку оружия, но необходимо обеспечить их соблюдение.

Ди Майо подчеркнул, что необходимо исключить «всё внешнее влияние на развитие ситуации» в североафриканском государстве.

Ранее NEWS.ru писал, что глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж пригрозил фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару пригласить в Ливию международные силы, если не будет прекращено наступление. По его словам, эта мера необходима для защиты мирного населения.