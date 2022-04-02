Глава МИД Ирана заявил о близости к заключению соглашения по ядерной сделке

Соглашение о возобновлении ядерной сделки 2015 года, переговоры вокруг которой идут в Вене, возможно вскоре достичь, однако дальнейший ход событий зависит от властей США, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Заявление министра опубликовано на сайте МИД Ирана.

Мы близки к соглашению на переговорах, и мы передали наши предложения по оставшимся вопросам через главного переговорщика Европейского союза американской стороне, и теперь мяч на стороне США, — сказал он.

Генеральный секретарь ООН назвал значимыми переговоры в Вене и выразил надежду, что стороны достигнут соглашения как можно скорее.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Иран и мировые державы «очень близки» к заключению соглашения по ядерной сделке.

Россия, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Мировые державы договорились не вводить санкции против Тегерана в обмен на его отказ от разработки ядерного оружия.

45-й президент США Дональд Трамп в 2018 году решил выйти из этого соглашения. Власти Ирана в ответ на это отказались от некоторых прежде взятых на себя обязательств и продолжили обогащение урана выше дозволенного уровня. Нынешний глава Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.

Россия, Британия, ФРГ, КНР, Франция, а также США ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении ядерной сделки в его первоначальном виде с апреля 2021 года. После восьми раундов переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение 11 марта был взят перерыв.