Глава МИД Ирана: Тегеран поддерживает формат «3+3» по Карабаху

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил, что Тегеран поддерживает формат «3+3» по Карабаху. Стороны также отметили, что по-прежнему привержены дальнейшему развитию взаимного сотрудничества.

Теперь мы можем двигаться дальше к расширению сотрудничества между двумя странами, — приводит слова главы иранского внешнеполитического ведомства посольство ИРИ в Баку.

В свою очередь Байрамов призвал не допустить, чтобы недопонимание между Азербайджаном и Ираном использовали другие силы. Все спорные моменты можно решить в дружеской атмосфере.

Любые разногласия должны разрешаться в атмосфере дружбы и братства. Азербайджан готов к расширению сотрудничества с Ираном, — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Политики также обсудили двусторонние торговые отношения, включая вопрос назначения представителей в совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал, что Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнёрами создание механизма регионального сотрудничества «3+3». Такой формат предполагает участие Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции.