https://static.news.ru/photo/f48665cc-3ac7-11ea-bcf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Установлению мира на Ближнем Востоке может способствовать присутствие России в регионе.

Как передаёт ТАСС, такое мнение озвучил замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он также отметил расширение политического и экономического сотрудничества Москвы и Тегерана за последнее время. Арагчи подчеркнул, что Россия и Иран имеют схожие взгляды на ситуацию на Ближнем Востоке и продолжат взаимодействие.

Также замминистра отметил, что власти РФ последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают США за односторонний выход из соглашения.

Ситуация на Ближнем Востоке серьёзно обострилась после того, как 3 января в Багдаде в результате спецоперации США был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ночь на 8 января, как передавал NEWS.ru, КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.