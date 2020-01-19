Установлению мира на Ближнем Востоке может способствовать присутствие России в регионе.
Как
Также замминистра отметил, что власти РФ последовательно поддерживают сохранение иранской ядерной сделки и осуждают США за односторонний выход из соглашения.
Ситуация на Ближнем Востоке серьёзно обострилась после того, как 3 января в Багдаде в результате спецоперации США был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В ночь на 8 января, как передавал NEWS.ru, КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.
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