https://static.news.ru/photo/9c853d7a-c741-11e9-b727-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад-Джавад Зариф Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.comRouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Глава МИД Ирана прибыл в Биарриц, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».

Министр иностранных дел приехал по приглашению французской стороны. Он не намерен проводить встречу с представителями американской делегации, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление дипведомства.

Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат, писал News.ru.