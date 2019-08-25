Глава МИД Ирана прибыл в Биарриц, чтобы принять участие в саммите «Большой семёрки».
Министр иностранных дел приехал по приглашению французской стороны. Он не намерен проводить встречу с представителями американской делегации, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на заявление дипведомства.
Саммит пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице. Участие в нём принимают лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с участниками саммита G7 ситуацию в Сирии, Ливии, Иране, на Украине, мировую экономику, борьбу с неравенством и климат, писал News.ru.