Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа из-за санкций в отношении Ирана. По его словам, ограничительные меры вводятся специально, чтобы ресурсы Ирана для борьбы с коронавирусом истощились.
Мир не должен больше молчать, поскольку на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм, — заявил Зариф.
Зариф добавил, что от коронавируса «умирают граждане Ирана».
Госсекретарь США Майкл Помпео 23 февраля заявил, что Вашингтон может обратиться в Совет Безопасности ООН для возобновления режима антииранских санкций. Они были отменены в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) действий по ядерной программе.
Как сообщал NEWS.ru, США считают, что за время правления Дональда Трампа доходы Ирана упали на 80%. Помпео заявил, что Тегеран не может получить доступ к 90% иностранной валюты, которая находится в резерве.
Первые случаи заражения коронавирусом в Иране были диагностированы 19 февраля в городе Кум. Всего количество заражённых в ближневосточной стране составляет 5823 человека, умерли 145 пациентов.
Добавьте наши новости в избранные источники