https://static.news.ru/photo/6d067004-608f-11ea-804f-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа из-за санкций в отношении Ирана. По его словам, ограничительные меры вводятся специально, чтобы ресурсы Ирана для борьбы с коронавирусом истощились.

Мир не должен больше молчать, поскольку на смену экономическому терроризму США приходит медицинский терроризм, — заявил Зариф.

Зариф добавил, что от коронавируса «умирают граждане Ирана».

Госсекретарь США Майкл Помпео 23 февраля заявил, что Вашингтон может обратиться в Совет Безопасности ООН для возобновления режима антииранских санкций. Они были отменены в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана (СВПД) действий по ядерной программе.

Как сообщал NEWS.ru, США считают, что за время правления Дональда Трампа доходы Ирана упали на 80%. Помпео заявил, что Тегеран не может получить доступ к 90% иностранной валюты, которая находится в резерве.

Первые случаи заражения коронавирусом в Иране были диагностированы 19 февраля в городе Кум. Всего количество заражённых в ближневосточной стране составляет 5823 человека, умерли 145 пациентов.