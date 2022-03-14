Глава МИД Ирана обсудит в Москве СВПД

Министр иностранных дела Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 15 марта прибудет в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего сотрудничества, а также статуса переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде, передаёт РИА Новости.

Во вторник господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами РФ переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по СВПД, — сказал Хатибзаде.

Ранее глава делегации Ирана Али Багери Кани временно покинул переговоры в Вене о восстановлении ядерной сделки, чтобы проконсультироваться с руководством по поводу новых требований, выдвинутых Россией. На днях Москва призвала администрацию президента США Джо Байдена дать гарантии, что никакое санкционное давление в связи с украинскими событиями не отразится на её экономическом сотрудничестве с Тегераном. Такой ход привёл в замешательство остальных участников переговорного процесса, близкого к кульминации.

Накануне стало известно, что глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибудет в Москву на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации на Украине и условий иранской ядерной сделки.