Глава МИД Индонезии осудила двойные стандарты Запада по Газе

Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ретно Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в ежегодном заявлении для прессы осудила «двойные стандарты» Запада в отношении сектора Газа и пообещала продолжать поддерживать Палестину. Она также пообещала выступить на публичных слушаниях в ООН 19 февраля и призвать Международный суд дать консультативное заключение, укрепляющее правовой статус частично признанного государства. Трансляция выступления Марсуди велась на YouTube-канале индонезийского МИД.

Пример Палестины продемонстрировал двойные стандарты со стороны ряда стран мира, особенно стран Глобального Севера. [Они] внезапно затихли, просто наблюдая за гуманитарными нарушениями. Где все лекции, которые они часто читают о правах человека? Разве Палестина не имеет тех же прав, что и все мы? Почему кажется, что палестинский народ находится ниже вас? — заявила дипломат.

Он также отметила, что Совет Безопасности ООН оказался не в состоянии остановить «продолжающийся геноцид» в Газе. Таким образом она прокомментировала неспособность принять резолюцию с призывом к прекращению огня после того, как документ ветировали США.

Ранее члены контактной группы по ситуации в секторе Газа заявили, что действиям Израиля в регионе нет никаких оправданий. В состав группы входят представители Индонезии, Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.

В свою очередь власти ЮАР в конце ноября обратились в суд ООН, обвиняя Израиль в геноциде населения Газы. ЮАР также обвинила Тель-Авив в том, что он потворствует тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.