Глава МИД Индии осадил западные страны Глава МИД Индии Джайшанкар: у Запада есть дурная привычка обсуждать дела других стран

Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что у Запада есть «дурная привычка» обсуждать внутренние дела других государств, сообщает агентство Press Trust of India. Он добавил, что западные страны ошибочно убеждены, что это их «данное Богом» право. Так министр отреагировал на комментарии от Германии и США на тему лишения депутатского мандата одного из лидеров оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахула Ганди.

Это потому, что у Запада уже давно есть дурная привычка комментировать других. Они почему-то думают, что это какое-то Богом данное право, — сказал Джайшанкар.

Он выразил уверенность в том, что западным руководителям не понравится, когда другие люди также начнут комментировать их дела.

Ранее обозреватель Дж. Б. Шарк в статье для журнала American Thinker заявил, что Запад превратился в «пороховую бочку», так как в последнее время в США и других государствах наблюдается всплеск протестных настроений. По его словам, основной причиной стали серьезные политические ошибки властей. Он привел в пример протесты во Франции из-за пенсионной реформы, манифестации фермеров в Нидерландах и митинги в Израиле. Он подчеркнул, что действия западных лидеров подрывают стабильность важнейших общественных институтов.