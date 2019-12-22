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Глава МИД Греции Никос Дендиас назвал необоснованным и противоречащим международному праву меморандум о разграничении морских зон, подписанный Турцией и Правительством нацсогласия Ливии, работающим в Триполи. Об этом он заявил на встрече с начальником Ливийских ВС фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Разговор был посвящён ситуации в Ливии и перспективам урегулирования кризиса в стране.

Дендиас поднял вопрос о двух необоснованных соглашениях, подписанных между Турцией и ливийским правительством в Триполи, подчеркнув, что содержание их текстов полностью противоречит международному праву и международному морскому праву, сообщили в МИД Греции.

Он также указал на необходимость политического урегулирования ливийского кризиса в контексте усилий специального представителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе и запланированной встречи в Берлине, отметили в пресс-службе МИД Греции.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Греции обвинил Турцию в попытке лишить греческие острова морских зон.