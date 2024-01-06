Глава МИД Греции потребовал от членов НАТО уважать суверенитет союзников

Фото: U.S. Air Force/Daniel Asselta

F-16

Страны НАТО не могут применять вооружения США против своих союзников по Альянсу и должны уважать их суверенитет, заявил глава МИД Греции Йоргос Герапетритис телеканалу Skai. Комментируя закупку Турцией истребителей F-16, он отметил, что греческое правительство не знает, каким образом Вашингтон оказывает оборонную помощь. Касаясь темы территориальных споров Афин и Анкары, министр заверил, что его страна «не ищет войны».

Мы всегда настойчиво требуем, чтобы в рамках оборонительного альянса НАТО уважался принцип территориальной целостности и соблюдалось международное право. Абсолютно никакие вооружения, передаваемые какой-либо стране, не могут быть использованы против союзника, — заявил Герапетритис.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Стамбул, где встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По данным CNN, он также провел переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее шеф Госдепа сообщал, что американские конгрессмены предложили увязать поставку Турции 40 истребителей F-16, запрошенных Анкарой еще несколько лет назад, с одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО.

В Греции выражали обеспокоенность из-за возможного усиления турецких ВВС. При этом Афины намерены закупить у США партию истребителей F-35, но отрицают связь с планами поставки F-16 Турции. Издание Politico сообщало, что Конгресс США одобрит сделку, если Анкара возьмет на себя обязательство не применять F-16 против союзников.