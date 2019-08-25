Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас ответил отказом премьер-министрам четырёх федеральных земель страны, предложившим наладить отношения с Россией.
По данным газеты
При этом глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что для диалога с Москвой нужно «больше форматов», а отсутствие контактов только ухудшает ситуацию.
С ним согласился и премьер Бранденбурга Дитмар Войдке. По его мнению, диалог с Россией особенно важен на фоне ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В свою очередь глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф также усомнился в разумности отсутствия Москвы на важных саммитах.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб. В ходе саммита в Биаррице между участниками состоялась напряжённая дискуссия.