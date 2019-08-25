https://static.news.ru/photo/30a8a6b8-c7a1-11e9-bf01-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас ответил отказом премьер-министрам четырёх федеральных земель страны, предложившим наладить отношения с Россией.

По данным газеты Welt , Маас назвал единственно возможным вариантом возвращения России в формат «Большой восьмерки» — изменение ситуации с Крымом и прекращение конфликта в Донбассе.

При этом глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер выразил мнение, что для диалога с Москвой нужно «больше форматов», а отсутствие контактов только ухудшает ситуацию.

С ним согласился и премьер Бранденбурга Дитмар Войдке. По его мнению, диалог с Россией особенно важен на фоне ликвидации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В свою очередь глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф также усомнился в разумности отсутствия Москвы на важных саммитах.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран «Большой семёрки», настаивая на возвращении России в клуб. В ходе саммита в Биаррице между участниками состоялась напряжённая дискуссия.