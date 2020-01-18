Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал прекратить поставки вооружений в Ливию, чтобы не допустить разрастания конфликта.
Своими соображениями глава МИДа
19 января в Берлине пройдёт международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. На неё приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран. Российскую делегацию возглавит президент страны Владимир Путин.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА).
Самым последовательным сторонником ПНС является Турция. Как передавал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган подтвердил, что посылает военных в Ливию на помощь правительству Сараджа. Ранее отправку военнослужащих одобрил парламент Турции.
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