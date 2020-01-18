https://static.news.ru/photo/cd10de0c-3a1b-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал прекратить поставки вооружений в Ливию, чтобы не допустить разрастания конфликта.

Своими соображениями глава МИДа поделился с таблоидом Bild. Маас заявил, что государства, поддерживающие стороны гражданского конфликта в Ливии, должны перестать посылать туда вооружение и солдат, чтобы не превращать страну во вторую Сирию.

19 января в Берлине пройдёт международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. На неё приглашены представители России, США, Турции, Египта и других стран. Российскую делегацию возглавит президент страны Владимир Путин.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА).

Самым последовательным сторонником ПНС является Турция. Как передавал NEWS.ru, турецкий президент Реджеп Эрдоган подтвердил, что посылает военных в Ливию на помощь правительству Сараджа. Ранее отправку военнослужащих одобрил парламент Турции.