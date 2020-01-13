https://static.news.ru/photo/573366f8-362b-11ea-812a-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обеспокоен возможным усилением влияния ИГ (террористическая группировка, запрещённая в РФ) на Ближнем Востоке в случае вывода сил международной коалиции из Ирака. Об этом он заявил на пресс-конференции в Иордании.

Немецкие военнослужащие, по его словам, останутся в Иордании и в Курдистане на севере Ирака, куда их передислоцировали на прошлой неделе, сообщает агентство EFE.

Мы будем ждать окончательного решения иракского правительства (о пребывании иностранных военных в Ираке — прим. NEWS.ru), — добавил глава МИД ФРГ.

Напомним, парламент Ирака принял решение о выводе из страны воинского контингента США и стран коалиции, воюющей против ИГ, после проведения американскими военными операции по уничтожению командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди попросил Вашингтон отправить на Ближний Восток делегацию, которой будет поручено разработать механизм вывода из Ирака американских войск.