Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обеспокоен возможным усилением влияния ИГ (террористическая группировка, запрещённая в РФ) на Ближнем Востоке в случае вывода сил международной коалиции из Ирака. Об этом он заявил на пресс-конференции в Иордании.
Немецкие военнослужащие, по его словам, останутся в Иордании и в Курдистане на севере Ирака, куда их передислоцировали на прошлой неделе,
Мы будем ждать окончательного решения иракского правительства (о пребывании иностранных военных в Ираке — прим. NEWS.ru), — добавил глава МИД ФРГ.
Напомним, парламент Ирака принял решение о выводе из страны воинского контингента США и стран коалиции, воюющей против ИГ, после проведения американскими военными операции по уничтожению командира иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди попросил Вашингтон отправить на Ближний Восток делегацию, которой будет поручено разработать механизм вывода из Ирака американских войск.
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