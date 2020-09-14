Берлин посоветовал Москве обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

https://static.news.ru/photo/2c03543a-f696-11ea-8472-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Odd Andersen/AFP/POOL/dpa/Global Look Press

Россия как член Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может обратиться туда по всем вопросам по инциденту с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Германия в соответствии с параграфом 8 Конвенции о запрещении химического оружия не только объяснилась с ОЗХО, но мы официально попросили о технической поддержке, — цитирует его ТАСС.

Маас напомнил, что эксперты организации сами взяли пробы у Навального для изучения. Сейчас ОЗХО приведёт процедуры в соответствие с её положениями. Он напомнил, что эксперты организации сами взяли пробы у Навального для изучения. Он добавил, что Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО за результатами.

Ранее МИД России сообщил, что посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в ведомство для беседы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона вновь заявила, что ждёт от Германии ответа на официальные запросы по ситуации.

Как передаёт пресс-служба российского Министерства иностранных дел, отказ Берлина предоставить ответ Москве, включающий все медицинские материалы, результаты экспертиз и анализов, будет расцениваться как грубая враждебная провокация против Российской Федерации, что самым серьёзным образом скажется на российско-германских отношениях. Также отказ грозит осложнением международной ситуации. Всю ответственность за последствия такой политики в МИД РФ возложили на немецкое Федеральное правительство, союзников ФРГ по НАТО и Европейский союз.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Германии заявили, что будут решать вопрос о передаче данных об исследованиях, связанных с отравлением Алексея Навального, только после консультации с Организацией о запрещении химического оружия (ОЗХО).