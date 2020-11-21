Глава МИД Франции раскритиковал «клеветнические» заявления Эрдогана

https://static.news.ru/photo/4b243022-2cc5-11eb-b38b-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Между Парижем и Анкарой существует множество разногласий, которые необходимо обсуждать, однако «клеветнические высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не способствуют диалогу, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Со стороны президента Эрдогана есть клеветнические высказывания, которые не способствуют обсуждению и диалогу, — сообщил министр в эфире телеканал LCI.

Ле Дриан подверг осуждению оскорбления руководства Турции в адрес президента европейской страны Эммануэля Макрона и «клеветническую пропаганду» против Парижа. Эрдоган посоветовал коллеге из Пятой республики «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе».

Франция может ввести санкции против Турции в отдельных отраслях экономики. Париж недоволен политикой Анкары сразу по нескольким направлениям — в частности, критикуются действия Турции в Восточном Средиземноморье, Сирии, на Кавказе и в Ираке. Эрдоган также позволял себе резкие высказывания в адрес французского президента Эммануэля Макрона.

В октябре турецкий лидер призвал сограждан отказаться от покупки произведённых во Франции товаров на фоне обострения отношений между двумя странами.

23 октября французский президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.