Глава МИД Финляндии высказался насчёт возможного членства в НАТО

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Мир ожидают тяжёлые последствия отказа от российских нефти и газа, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет The Hill. Она указала, что Европейскому союзу требуется как можно скорее избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Но при этом, по мнению главы Минфина, полное эмбарго на них негативно скажется на экономике.

Европа явно должна уменьшить свою зависимость от России в отношении энергии, но нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете, скажем, на импорт нефти, — сказала Йеллен....