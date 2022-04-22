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Мир

Глава МИД Финляндии высказался насчёт возможного членства в НАТО

Хаависто: Финляндии нужно поторопиться со вступлением в НАТО
17:02, 23 апреля 2022
Глава МИД Финляндии высказался насчёт возможного членства в НАТО Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press
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Если Финляндия не подаст заявку на членство в НАТО сейчас, то в будущем вопрос участия в военно-политическом блоке может усложниться, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. В интервью телерадиокомпании YLE дипломат подчеркнул, что Финляндия долгие годы говорила о готовности стать членом НАТО, но всё время откладывала решение. По мнению Хаависто, начало военной операции России на Украине стало поводом для подачи заявки.

Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине. Что еще худшего должно произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО,- заявил министр.

Накануне экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя объявил, что Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

Москва ранее предупредила Стокгольм и Хельсинки о последствиях их возможного вступления в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Брюссель под давлением Соединённых Штатов давно втягивал Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс.

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