Глава МИД ДНР сообщила о блокировке шести судов в Мариуполе силами ВСУ

Украинские войска не дают выйти из мариупольского порта шести иностранным судам, перевозящим граждан Болгарии, Сирии, Азербайджана, Турции, Либерии и Египта соответственно, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Она отмечает, что суда не могут покинуть Украину не только из-за угроз силовиков, но и поскольку те заминировали акваторию порта, причём сделано это было ещё до начала спецоперации.

В акватории Мариупольского порта находятся шесть иностранных судов с гражданами иностранной принадлежности в составе экипажей. <...> Эти суда на данный момент заблокированы украинским силовиками, — сказала Никонорова.

Она подчеркнула, что ведомство не раз обращалось к украинской стороне с просьбой разрешить эвакуацию зарубежных кораблей, однако все запросы были проигнорированы Киевом.

Глава внешнеполитического ведомства частично признанной республики также призвала мировое сообщество обратить внимание на «заложников» и надавить на киевские власти для осуществления эвакуации. Никонорова опасается, что ВСУ могут использовать иностранных граждан в качестве объекта провокации.

Агонизирующий украинский режим готов на любое зверство, любое кровавое преступление как против жителей Донбасса, так и против иностранных граждан, — отметила Никонорова.

Сегодня днём глава Чечни Рамзан Кадыров поделился информацией, согласно которой Мариуполь освобождён на 98%. По его словам, остались только отдельно укреплённые укрытия украинских военных, в том числе завод «Азовсталь», который националисты «переоборудовали в настоящую крепость».