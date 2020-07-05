Посол в РФ: глава МИД Дании может посетить Россию осенью

https://static.news.ru/photo/b5bd439e-bf63-11ea-be85-fa163e074e61_660.jpg Йеппе Кофод Фото: Yevhen Kotenko/Global Look Press

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод может посетить Россию осенью для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил посол страны в РФ Карстен Сендергорд.

Ранее Лавров сообщил, что визит главы МИД Дании был отложен в связи с пандемией коронавируса.

Была конкретная дата, но затем мы все столкнулись с пандемией. На данный момент мы находимся в контакте с российским Министерством иностранных дел, чтобы определиться с новой датой. Скорее всего, визит состоится в начале осени. Темы предстоящей беседы — вопросы многосторонней и двусторонней повестки, — сказал Сендергорд в интервью NEWS.ru.

Глава датской дипмиссии добавил, что у Москвы и Копенгагена есть возможность для улучшения двусторонних отношений.

Когда я думаю о наших отношениях с Россией, то вижу ряд вопросов, по которым мы не согласны. Эти проблемы стоят на повестке дня на многосторонних форумах, в процессе принятия решений в НАТО и Европейском союзе. Но есть и другие вопросы, по которым, на мой взгляд, у нас всё хорошо, — это Арктика, торговля, которую можно назвать улицей с двусторонним движением, и культура, в том числе студенческие обмены, — сказал он.

По словам Сендергорда, текущая ситуация в двусторонних отношениях связана, прежде всего, с решениями по Украине.

Выправить ситуацию возможно, но мы должны общаться друг с другом, вести диалог. Хорошо, если в итоге мы придём к позитивному результату, — заключил посол.

Как ранее писал NEWS.ru, Сендергорд заявил, что решение датского энергетического агентства по изменениям в заявке на строительство «Северного потока — 2» административное, а не политическое.

Полностью интервью посла Дании в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.