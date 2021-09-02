Глава МИД Чехии оценил текущие отношения с Россией

Российско-чешские отношения после инцидента во Врбетице «находятся на точке замерзания». Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Mlada fronta DNES.

После врбетицкой размолвки наши отношения с России находятся на точке замерзания. Однако, потому что со [столь значимой] страной [как] Россия отношения менять нельзя, нужно отвергнуть, чтобы их форму диктовали преувеличенные эмоции, — цитирует его издание.

Кулганек понадеялся, что в Праге не будут обсуждать вопрос о закрытии чешского посольства в Москве. Иметь дипломатическое представительство, по его словам, практическая необходимость.

Однако министр поддержал действия чешских властей по отношению к России в связи с инцидентом во Врбетице. Это позволили привести численность дипломатов в обеих странах к паритету.

Ранее власти Чехии в апреле заявили, что российские спецслужбы были причастны к взрывам боеприпасов на складах во Врбетице в 2014 году. Тогда жертвами стали два человека. Из страны выслали 18 российских дипломатов. Москва ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Отношения между странами обострились. Чехия была внесена в список недружественных государств.

Позднее власти Чехии заявили, что хотят получить от России компенсацию за ущерб и исключение из списка недружественных государств. По мнению Праги, Москва должна выплатить €25,5 млн. Это привело к тому, что в российский МИД был вызван чешский посол Витезслав Пивонька.