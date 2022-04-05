Трасс заявила о заморозке 60% валютных резервов России

Более $350 млрд валютных резервов России (около 60%) были заблокированы после введения санкций со стороны Запада в ответ на отказ российской стороны о прекращении специальной операции на Украине, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По её словам, синтез западных ограничений подталкивает Россию обратно в «советскую эпоху». Также она анонсировала новый пакет антироссийских санкций.

Сегодня я могу объявить, что мы заморозили свыше $350 млрд. Наши скоординированные санкции толкают российскую экономику обратно в советскую эпоху, — заявила Трасс.

Дипломат также заверила, что в четверг во время встречи стран «Большой семёрки» (G7) она призовёт к введению нового санкционного пакета в отношении России. Трасс пригрозила запретом на вход российских судов в порты стран Запада, расширением списка банков, по которым бьют санкции, а также ужесточением ограничений против золотодобывающих компаний.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит пятый пакет санкций против России. В числе прочего предусматривается запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества и закрытие портов для российских судов, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Говоря о запрете для судов заходить в порты ЕС, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами. Ограничения коснутся и российских, и белорусских операторов автотранспорта.