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Лондон перечислит дополнительные $113 млн организациям, которые помогают преодолевать кризис в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что первостепенная ответственность за «гуманитарные страдания» жителей Идлиба лежит на сирийском режиме и России.

Чавушоглу сообщил, что Анкара не станет сдерживать беженцев, которые пытаются попасть в Евросоюз.

Ранее Рааб рассказал, что Лондон серьёзно обеспокоен «безрассудным наступлением сирийских войск». Он обвинил власти САР в «вопиющем пренебрежении» международным правом и моралью и подчеркнул, что ответственные за это люди должны быть наказаны, писал NEWS.ru.