Лондон перечислит дополнительные $113 млн организациям, которые помогают преодолевать кризис в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что первостепенная ответственность за «гуманитарные страдания» жителей Идлиба лежит на сирийском режиме и России.
Чавушоглу сообщил, что Анкара не станет сдерживать беженцев, которые пытаются попасть в Евросоюз.
Ранее Рааб рассказал, что Лондон серьёзно обеспокоен «безрассудным наступлением сирийских войск». Он обвинил власти САР в «вопиющем пренебрежении» международным правом и моралью и подчеркнул, что ответственные за это люди должны быть наказаны, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен