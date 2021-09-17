Глава МИД Британии обсудила с Блинкеном партнёрство AUKUS

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обсудила с госсекретарём США Энтони Блинкеном сотрудничество США, Австралии и Великобритании в рамках обороны и безопасности (AUKUS). Об этом дипломат сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Великобритания и США — близкие друзья и союзники. Замечательно было обсудить с госсекретарём Блинкеном ряд вопросов, в том числе наше новое партнёрство с AUKUS, продолжение совместной работы по Афганистану, углубление партнёрских отношений в сфере торговли и безопасности с нашими союзниками, — написала Трасс.

Ранее стало известно, что военно-морские силы (ВМС) пятого континента намерены ввести в строй восемь атомных субмарин в рамках так называемого Индо-Тихоокеанского партнёрства с США и Великобританией (AUKUS). Об этом сообщили в Канберре в четверг после подписания договора о создании нового военно-политического блока. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ожидается, что новая договорённость упростит для трёх стран обмен информацией и новинками в ключевых технологических областях, включая искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, возможности нанесения ударов с большого расстояния. Кроме того, будет способствовать передаче данных между тремя странами по защите объектов ядерной инфраструктуры.