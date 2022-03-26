Глава МИД Британии назвала условие снятия санкций с России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала условие снятия санкций с России. Это полное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины, приводит слова главы ведомства Telegraph.

Cанкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск, — заявила Трасс.

От России будет ещё затребовано обязательство, что в будущем агрессии не будет. При этом Глава британского МИДа отметила, что ограничения против России необходимо удвоить. Также надо увеличить количество поставляемого Украине оружия и военной техники.

Ранее заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин заявил, что США могут отменить часть санкций в отношении РФ для повышения рейтинга Демократической партии перед выборами в конгресс, которые пройдут 8 ноября 2022 года. Такие шаги будут предприняты не для Украины или НАТО, а для решения проблем внутри страны, к примеру для снижения цен на топливо.