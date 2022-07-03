Глава МИД Британии Лиз Трасс выступила против новых Минских соглашений

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Глава МИД Британии Лиз Трасс

Киев нуждается в «чистой победе», а не «плохо продуманном» мирном соглашении, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. В интервью Le Journal du Dimanche она отметила, что Украина не может «позволить себе» новое минское соглашение.

Все мы знаем, что плохо продуманное мирное соглашение позволило бы Путину перегруппировать свои силы и вернуться в атаку. Поэтому мы не можем позволить себе новое Минское соглашение. Украине нужна чистая победа, которая восстановит ее безопасность, — сказала Трасс.

Политик добавила, что власти Великобритании стремятся к получению Киевом максимальной помощи в виде снаряжения и обучения военных для контрнаступления. Трасс подчеркнула, что Лондон — второй после Вашингтона партнер Киева по объему поставленной помощи. По ее словам, Британия в общей сложности выделила уже £2,3 млрд ($2,78 млрд) на эти цели.

Дипломат уверена, что несмотря на имеющиеся в распоряжении властей 2,3% ВВП, нужно увеличить производство военной техники. По ее мнению, это необходимо потому, что спецоперация на Украине «пошатнула» безопасность всей Европы и сделала мир «более опасным».

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил премьер-министру Борису Джонсону письмо с просьбой увеличить военные расходы и оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году. Он подчеркнул, что на Украине были выявлены недостатки британского оборонного потенциала.