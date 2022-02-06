Глава МИД Британии Лиз Трасс посетит Россию 10 февраля

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию с официальным визитом в четверг, 10 февраля, сообщает Times. Целью поездки станет обсуждение ситуации вокруг Украины. Ранее у главы внешнеполитического ведомства сорвалась поездка на Украину и в Россию из-за выявленного коронавируса.

Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряжённость вокруг Украины, — говорится в сообщении.

Ожидается, что министр расскажет своему российскому коллеге Сергею Лаврову о возможном ущербе, который будет нанесён экономике страны и гражданам в случае вторжения РФ на Украину.

Накануне Трасс написала в Twitter, что Лондон не верит заявлениям России об отсутствии планов вторжения на Украину. Министр считает, что желание РФ разрушить Украину очевидно. По словам чиновника, Великобритания и союзники сделают всё, чтобы не допустить эскалации конфликта в регионе.

Американское издание The Washington Post сообщило, что Россия почти завершила масштабную подготовку к возможному вторжению на Украину. К границе с соседней страной переброшено примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих.

В США считают, что российским войскам хватит двух дней для того, чтобы дойти до Киева. В результате конфликта могут погибнуть до 50 тысяч мирных жителей. Число беженцев может составить до 5 млн человек.