Глава МИД Белоруссии: «Крым является сейчас российской территорией»

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остаётся прежней. По его словам, полуостров является российской территорией и предложил «исходить из этого». Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.

Позиция Белоруссии по Крыму остаётся такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого, — заявил Макей.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных заявил, что Белоруссия не делала официальных заявлений о признании Крыма российским, однако в Минске давно воспринимают статус полуострова именно так.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие признания Крыма российским. По его словам, это произойдёт, когда последний российский олигарх начнёт поставлять туда продукцию.