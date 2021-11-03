Глава МИД Азербайджана заявил о снижении доверия к ООН

Резолюции Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту не выполнялись в течение последних 30 лет, что бьёт по доверию ко всемирной организации, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на всемирном форуме в Баку «Мир после COVID-19» в центре Низами Гянджеви, передаёт корреспондент NEWS.ru.

К сожалению, мы видели, что резолюции Совбеза ООН не исполняются, а это снижает доверие к ООН, — заявил министр.

По словам Байрамова, временами резолюции ООН исполняются буквально за несколько дней, но в случае с карабахским конфликтом этого не происходило в течение 30 лет. Баку высказывается за создание механизмов эффективного исполнения резолюций Совбеза всемирной организации, добавил он.

Форум продлится до 6 ноября. В нём принимают участие представители более 40 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, члены международных и неправительственных организаций, а также другие высокопоставленные гости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западным государствам больше не надо добавлять мест в Совете Безопасности ООН, их нужно предоставить странам Африки и Латинской Америки. Так он прокомментировал высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости реформировать СБ ООН.