Глава МИД Азербайджана встретился с новым сопредседателем МГ ОБСЕ от России

Реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, ситуацию в регионе и действия Азербайджана на постконфликтном этапе обсудили глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов и новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.

Байрамов проинформировал Ховаева о ситуации в регионе и мерах, которые принимает азербайджанская сторона на постконфликтном этапе. Также он рассказал о возможности стабилизации отношений с Арменией «на основе принципов международного права». Он отметил, что сторонам важно использовать появившиеся возможности для сотрудничества.

Глава азербайджанского МИД отметил, что «реваншистская позиция армянской стороны не имеет перспективы». Также стороны обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху и меры по укреплению доверия. Встреча политиков прошла в Баку.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Шуша является очагом азербайджанской культуры, этот город имеет большое символическое значение в истории страны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.