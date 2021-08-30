Глава МИД Азербайджана встретился с новым сопредседателем МГ ОБСЕ от России

Реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, ситуацию в регионе и действия Азербайджана на постконфликтном этапе обсудили глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов и новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Ховаев. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Азербайджан.
Байрамов
Глава азербайджанского МИД отметил, что «реваншистская позиция армянской стороны не имеет перспективы». Также стороны обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху и меры по укреплению доверия. Встреча политиков прошла в Баку.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что Шуша является очагом азербайджанской культуры, этот город имеет большое символическое значение в истории страны.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.