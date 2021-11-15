Глава МИД Азербайджана рассказал, чем ЕС может помочь Южному Кавказу

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнёрства рассказал о новых реалиях в Карабахе после конфликта. Основу видения будущего Азербайджана составляют устойчивый мир, развитие и прогресс, заявил он, подчеркнув, что от Еревана ожидают реакции на шаги, предпринимаемые Баку в этом направлении, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов отметил , что открытие всех коммуникаций в регионе значительно повлияет на рост торговли и транспортных путей как через Армению, так и через Азербайджан. Серьёзной инициативой в этом отношении, по мнению министра, является Зангезурский коридор.

Являясь важной частью транспортного коридора Восток — Запад, Зангезурский коридор будет способствовать усилиям ЕС по обеспечению надёжных и безопасных логистических коридоров внутри и за пределами Восточного партнёрства, — заявил Байрамов.

Он также рассказал о проводимых Баку на освобождённых территориях восстановительных и строительных работах. Благодаря им благополучно и достойно смогут вернуться домой вынужденные переселенцы, права которых нарушались на протяжении многих лет. При этом в освобождённых районах существует угроза наземных мин. Министр заявил, что важным является предоставление Арменией минных карт.

Байрамов указал на то, что Евросоюзу необходимо изменить подход к Южному Кавказу в рамках политики восточного соседства. Поскольку ситуация в регионе новая, в постконфликтный период возникли новые потребности и приоритеты. Евросоюз может помочь в вопросах политической и финансовой поддержки, включая разминирование, открытие коммуникаций и меры по укреплению доверия. Это позволит двум странам построить добрососедские отношения, считает министр.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 15 ноября обсудил по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Карабахе. Российский лидер сообщил французскому коллеге, что кровопролитие остановлено. Кроме того, заявление президентов Азербайджана и России, а также премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась. Лидеры стран выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.