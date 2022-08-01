Глава МИД Азербайджана обсудил с замгоссекретаря США отношения с Арменией Глава МИД Азербайджана Байрамов обсудил с замгоссекретаря США Донфрид отношения с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил вопрос нормализации отношений с Арменией с заместителем государственного секретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Телефонный разговор между дипломатами двух стран состоялся 1 августа. В ходе беседы глава азербайджанского МИД представил позицию своей страны по обеспечению мира в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу внещнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе телефонного разговора 1 августа состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации по постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — говорится в сообщении азербайджанского МИД.

По имеющимся данным, Байрамов представил позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, включая открытие коммуникаций и делимитацию границы межуд двумя странами, а также указал на важность начала переговоров по будущему мирному договору. Министр отметил, что стороны должны полностью выполнять свои обязательства.

В связи с этим, было подчеркнуто, что, вопреки обязательствам, предусмотренным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана и отмечена недопустимость этого, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также по телефону обсудил конфликт в Карабахе с заместителем госсекретаря США по евразийским вопросам Карен Донфрид. В ходе консультаций стороны пришли к выводу о необходимости освобождения армянских военнопленных.