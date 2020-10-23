Глава МИД Азербайджана обсудил с Помпео ситуацию в Карабахе

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили 23 октября ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, — цитирует ТАСС заявление азербайджанского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Байрамов проинформировал Помпео о деструктивной политике Армении, целенаправленных обстрелах мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наёмников и террористов.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что дипломатическое урегулирование в Нагорном Карабахе отвечает всем интересам Азербайджана и Армении. Он подтвердил намерение провести 23 октября переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы содействовать завершению боевых действий в Нагорном Карабахе. По его оценке, «речь идёт о сложной ситуации на земле». Глава американской дипломатии пояснил, что правильный путь вперёд — это прекратить конфликт, и никакие страны не должны вмешиваться, «подливая масла в огонь», предоставляя поддержку и оружейные системы. После этого дипломатическое решение будет приемлемо для всех и потенциально может быть достигнуто.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.