Глава МИД Азербайджана обсудил с российским дипломатом ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2c4eb35c-0650-11eb-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Ситуация в Нагорном Карабахе стала поводом для телефонного разговора между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Байрамов рассказал об эскалации напряжённости в регионе, об обстрелах армянской стороны по мирным лицам и объектам Азербайджана, заявили в пресс-службе в МИД республики.

Российский дипломат напомнил о важности соблюдения режима прекращения огня. Он также выразил серьёзную обеспокоенность растущей напряжённостью в регионе.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об обстреле города Гянджи Вооружёнными силами Армении. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Пострадали мирные жители.

Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело против главы непризнанного Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Именно от отдал приказ об атаке на Гянджи для «обезвреживания военных объектов».

NEWS.ru писал, что Вооружённые силы Азербайджана освободили город Джебраил в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.