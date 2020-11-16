Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уволен с должности

https://static.news.ru/photo/d071dacc-2856-11eb-b411-fa163e074e61_660.jpg Зограб Мнацаканян Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Указ об освобождении с должности министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна подписал президент Армении Армен Саркисян. Известно, что до этого Мнацаканян попросил главу республики Пашиняна об отставке.

Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности, — говорится в указе президента.

Накануне Пашинян обещал, что министр иностранных дел Армении будет освобождён от своей должности. Отвечая на вопросы депутатов в парламенте, он подтвердил своё решение.

Вероятно, на решение об отставке главы МИД Армении повлияло опровержение министерством заявления Пашиняна о том, что перед армянской стороной ставился вопрос об отказе от города Шуши в Нагорном Карабахе, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Ереваном и Москвой являются стратегическими и союзническими и таковыми должны остаться.