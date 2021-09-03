Глава МИД Армении встретился с российским сопредседателем МГ ОБСЕ

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с российским сопредседателем Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорем Ховыевым. Об этом сообщает Sputnik Armenia.

На данный момент подробности встречи не сообщаются .

Ранее российский сопредседатель побывал в Баку, где встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Руководитель внешнеполитического ведомства проинформировал Ховаева о ситуации в регионе и мерах, которые принимает азербайджанская сторона на постконфликтном этапе. Также он рассказал о возможности стабилизации отношений с Арменией «на основе принципов международного права». Он отметил, что сторонам важно использовать появившиеся возможности для сотрудничества.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.