Глава МИД Армении пожаловался Лаврову на Баку

Новоизбранный глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Об этом он заявил на переговорах, трансляция которых велась на официальной странице МИД РФ в Twitter.

В своём вступительном слове Мирзоян рассказал о провокационных действиях азербайджанских ВС в Карабахе. По его словам, по вине Баку в регионе сохраняется напряжённая ситуация.

Напряжённая ситуация в значимой части предопределяется деструктивной политикой Азербайджана. Хочу констатировать, что Баку не выполняет взятые им же обязательства по трёхстороннему заявлению, — сообщил он.

Также глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул готовность поддерживать стабильность в Карабахе и вести активный диалог в этом направлении.

Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД двух стран будет обсуждена реализация трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Также Лавров и Мирзоян затронут дальнейшие шаги по развитию российско-армянских отношений. Как известно, это первая зарубежная поездка Мирзояна после назначения на пост главы МИД Армении. В МИД РФ выразили надежду, что переговоры будут способствовать углублению сотрудничества Москвы и Еревана.