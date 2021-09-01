Глава МИД Армении подтвердил позицию Еревана по статусу Карабаха

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал о позиции Еревана по статусу Нагорного Карабаха. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

Армянская сторона будет последовательно продвигать реализацию права народа Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) на самоопределение, — сказал он.

Глава МИД снова озвучил позицию Еревана по вопросу начала демаркации границы. По его словам, Азербайджану следует вывести войска «с суверенной территории Армении», вернув их на позиции по состоянию на 11 мая. Таким образом «будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации», уверен он.

Мирзоян также обвинил Баку в «ложных территориальных претензиях к Армении» и невыполнении обязательств, взятых на себя трёхстороннем заявлением от 9 ноября 2020 года.

Агрессивная риторика азербайджанских властей никак не способствуют установлению атмосферы, способствующей долгосрочному и устойчивому миру, — заключил он.

31 августа в Москве состоялась встреча Мирзояна с его российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе встречи представитель Армении обвинил Баку в невыполнении пунктов трёхстороннего заявления. Российский министр в свою очередь призвал Баку и Ереван существенно умерить риторику по отношению друг к другу для окончательного мирного урегулирования ситуации.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.