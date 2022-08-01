Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США конфликт в Карабахе Глава МИД Армении обсудил с замгоссекретаря США по евразийским вопросам карабахский конфликт и гуманитарные вопросы

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по евразийским вопросам Карен Донфрид обсудил конфликт в Карабахе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского внешнеполитического ведомства. В ходе консультаций стороны пришли к выводу о необходимости освобождения армянских военнопленных.

Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также карабахского конфликта. Коснувшись решения гуманитарных проблем, сложившихся в результате 44-дневной войны, стороны подчеркнули необходимость немедленного освобождения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, — говорится в публикации.

Ранее Мирзоян поднял в беседе с замглавой МИД РФ Александром Грушко тему урегулирования карабахского конфликта. Он с удовлетворением отметил успешное проведение консультаций по этому вопросу. Дипломаты заявили о готовности в дальнейшем проводить подобные встречи в русле союзнического взаимодействия.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам со стороны армянских военных в приграничных районах и в Карабахе. Подразделения ВС республики приняли адекватные ответные меры.

В Минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что огонь по позициям ВС Азербайджана не открывался. В военном ведомстве обвинили Баку в распространении дезинформации.